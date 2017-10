‘Van Persie en Jörgensen zouden ook samen kunnen spelen’

In de Turkse media dook vorige week het gerucht op dat Fenerbahçe het contract van Robin van Persie wilde ontbinden en dat een terugkeer naar Feyenoord in de maak zou zijn. In Rotterdam wordt al langer gedroomd van de rentree van de spits en ook oud-speler Ben Wijnstekers zou een terugkeer van de ex-speler van Arsenal en Manchester United toejuichen.