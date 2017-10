Falcao vroeg Tapia rustig aan te doen: ‘Hij zei: 'We zijn allebei binnen''

Renato Tapia verzekerde zich dinsdag met Peru van de vijfde plaats in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiegroep. Opponent Colombia plaatste zich dankzij een 1-1 gelijkspel direct voor het WK en Falcaco wilde in de slotfase voorkomen dat de Peruvianen nog op zoek zouden gaan naar de winnende treffer. De spits vroeg Tapia of beide ploegen een gelijkspel op het scorebord konden houden.

"Ik sprak met Falcao en hij vertelde dat we allebei binnen waren. We hebben de situatie vervolgens opgelost zoals de situatie opgelost moest worden”, zegt Tapia in gesprek met Panamericana TV. Peru speelde de bal in de slotfase rustig rond, waardoor het duel uiteindelijk in 1-1 eindigde. Peru moet daardoor nog een play-off tegen Nieuw-Zeeland spelen om een WK-ticket te verdienen. Colombia plaatst zich net als Brazilië, Argentinië en Uruguay direct voor het WK.

“We hadden geen idee wat er aan de hand was, want we focusten ons gewoon op de wedstrijd. In de laatste vijf minuten werden we opeens benaderd door de Colombianen. Zij waren op de hoogte van de tussenstanden op de andere velden”, blikt de Feyenoorder terug op het voorval tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd.

Falcao gaf na afloop tegenover de Colombiaanse pers toe dat hij Tapia had verzocht om het wat rustiger aan te doen. “We wisten wat er op de andere velden gebeurde. Daarom speelden we met die resultaten in ons achterhoofd en dat probeerde ik over te brengen aan Peru”, aldus de spits van AS Monaco.