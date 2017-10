Feyenoord informeerde naar oude bekende: ‘Wat denk je zelf?’

Martin van Geel heeft bevestigd dat hij een voorzichtige poging heeft gedaan om Vincent Janssen terug te halen naar Feyenoord. De aanvaller zat op een dood spoor bij Tottenham Hotspur en liet zich voor dit seizoen uiteindelijk verhuren aan Fenerbahçe. Van Geel informeerde ook naar de international van Oranje.

“Wat denk je zelf? We houden alles in de gaten”, aldus de technisch directeur in Voetbal International. De 23-jarige Janssen speelde al eerder voor Feyenoord, want in 2009 maakte hij de overstap van de gezamenlijke jeugdopleiding van NEC en FC Oss naar die in Rotterdam. Hij brak echter niet door en vertrok vier jaar later naar Almere City FC.

Onder anderen Van Geel achtte Janssen toentertijd niet goed genoeg voor de Kuipbewoners, zo erkent hij: “Ik heb daar vaak aan gedacht. In 23 jaar heb ik geen speler laten gaan die later hoger is gaan spelen. Hij is de uitzondering die de regel bevestigt. Ik ben zelfs nog zo eigenwijs dat ik denk dat als hij bij ons in het tweede had gespeeld, hij het misschien ook hier niet had gehaald.”

“Hij speelt daarna twee jaar in Almere en daarna pas explodeert hij ineens bij AZ”, aldus Van Geel, die Janssen daarna een transfer van zeker twintig miljoen euro zag maken naar Tottenham. De linkspoot kwam niet uit de verf op White Hart Lane, want hij scoorde er slechts 6 keer in 39 wedstrijden. Dit seizoen staat hij in dienst van Fenerbahçe op twee treffers in vier optredens.