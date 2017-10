Uitblinkende Daley Blind in zak en as: ‘Het zal nog wel erger worden’

Niet als linksback, maar als verdedigende middenvelder speelde Daley Blind dinsdag een uitstekende wedstrijd voor het Nederlands elftal tegen Zweden. Hij kocht daar weinig voor: de 2-0 zege in de allerlaatste kwalificatiewedstrijd was niet voldoende, daar Oranje ver verwijderd bleef van een zege met zeven doelpunten verschil.

Blind mist zodoende het WK in Rusland, net als hij vorig jaar zomer ook het EK in Frankrijk aan zich voorbij zag gaan. "Twee grote toernooien op rij missen, dat is echt het dieptepunt in mijn carrière", treurde de linkspoot van Manchester United, in gesprek met het ANP. "Die klap voel ik nu al en het zal nog wel erger worden."

"Straks in de zomer tijdens het WK komt dat allemaal nog eens terug." Blind wees erop dat Oranje 'met een beetje geluk' in de rust met 4-0 had kunnen voorstaan. "We hebben het ook niet nu laten liggen. Die uitwedstrijd tegen Zweden hadden we ook moeten winnen. We waren veel beter, maar toch werd het 1-1. Tegen Frankrijk hebben we te veel doelpunten tegen gekregen."

"En dan wint Zweden ook nog eens met 8-0 van Luxemburg, dat was onvoorstelbaar", besloot Blind. "Maar laten we maar naar onszelf kijken. Het was het hele kwalificatietoernooi niet goed genoeg."