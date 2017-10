Russische overheid waarschuwt voor ‘Hitler-hooligans’: ‘Zij moeten oppassen’

Voetbalfans met een niet-blanke huidskleur moeten volgend jaar zomer in Rusland oppassen voor confrontaties met hooligans die het nazistische gedachtegoed prediken. Zowel de ombudsvrouw in Moskou als het Ministerie van Buitenlandse Zaken geven aan dat fans van andere landen moeten oppassen wanneer ze het WK in 2018 gaan bezoeken.

"Mensen van Aziatische of Afro-Caribische komaf gaan mogelijk ongewilde aandacht trekken in publieke gelegenheden. Zij moeten oppassen, zeker wanneer er 's avonds laat of 's nachts wordt gereisd", aldus de Russische overheid. Ombudsvrouw Tatyana Potyayeva vult aan dat van de 99 geweldsincidenten rond stadions in Moskou tussen 2014 en 2016 er 21 zijn gekwalificeerd als een daad van racisme, discriminatie en/of xenofobie.

Vooraanstaand hooligan Valyaev laat volgens the Sun via Facebook weten dat het niet gaat over voetbal, maar over patriottisme: "De Russische overheid wil de reet van de rest van de wereld kussen en in goede aarde vallen. Zo zijn wij niet. We haten fans van andere landen. De Engelsen komen hier, denkende dat ze stoer zijn, maar we zullen ze terugsturen met bloed op hun gezicht. We lieten in Frankrijk al zien dat Rusland nummer één is."

Volgens the Sun zijn de fans van Engeland een doelwit van de rechts-extremistische hooligans, die in het verleden middels geweld en Swastika-vlaggen al voor veel incidenten zorgden. Naar verluidt denken families van enkele donkere spelers, onder wie Theo Walcott en Alex Oxlade-Chamberlain, om wederom niet af te reizen naar een eindtoernooi, daar zij in 2012 ook al niet naar het EK in Oekraïne zouden zijn gegaan.