‘Ik hoop dat ik bij Jong PSV kan laten zien dat ik de oude ben’

Luuk Koopmans maakte in de zomer van 2015 de overstap van FC Oss naar PSV, maar mede door blessureleed is het nog niet tot een doorbraak in het eerste elftal gekomen. De 23-jarige doelman kan in het nieuwe kalenderjaar weer in actie komen en hoopt dan te laten zien wat hij in huis heeft.

“Ik hoop dat ik nog wat wedstrijden bij Jong PSV kan spelen en dat ik daar kan laten zien dat ik weer de oude ben. Dat is mijn doel voor dit seizoen”, aldus Koopmans in een interview met PSV TV. Hij werd in augustus geopereerd aan zijn schouder en PSV liet toen weten dat het talent vermoedelijk pas in 2018 zijn rentree zou kunnen maken.

Koopmans speelde tot dusverre 20 wedstrijden voor de beloften van PSV: hij kreeg daarin 29 doelpunten om de oren en hield zijn kooi 6 keer schoon. Hij wacht nog altijd op zijn debuut in het eerste en door de komst van Eloy Room is het er voor Koopmans niet makkelijker op geworden: “Het is niet anders. Het is logisch dat ze hem hebben gehaald”, klinkt het.