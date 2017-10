Harde conclusie Wijnaldum: ‘Sinds het WK nooit een goede basis gehad’

Het Nederlands elftal miste het EK in Frankrijk en moet ook het WK in Rusland aan zich voorbij laten gaan, want een 7-0 overwinning op Zweden is normaliter onrealistisch. Georginio Wijnaldum zegt in een interview met De Telegraaf dat hij hoopt op ‘een wonder’.

“Maar als je realistisch bent, weet je dat het WK heel ver weg is”, erkent de 26-jarige middenvelder van Liverpool. Hij stelt dat Oranje de kansen voor kwalificatie voor het WK niet in de laatste weken van de kwalificatiereeks heeft verspeeld, maar dat het al veel eerder misging.

“We hebben na dat WK als team nooit een goede basis gehad, waardoor we veel wedstrijden verloren en ons eerst niet kwalificeerden voor het EK en nu misschien niet voor het WK. Die goede basis was weg en daar moeten we vanaf nu aan gaan werken”, aldus Wijnaldum, die tot dusverre 43 interlands speelde en daarin tot 8 doelpunten kwam.