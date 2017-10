‘Het verschil tussen Frenkie de Jong en Bazoer was verschrikkelijk groot’

Jong Oranje had vrijdagavond weinig te duchten van Jong Letland en won met 3-0. Riechedly Bazoer was er eindelijk weer bij, nadat hij een tijdje werd genegeerd door bondscoach Art Langeler omdat hij eerder een oproep had geweigerd. De middenvelder van VfL Wolfsburg is in genade aangenomen en startte tegen Letland in de basis, maar maakte geen sterke indruk op Hans Kraay jr.

De analist van FOX Sports ergerde zich groen en geel aan het spel van de ex-Ajacied. "Het verschil tussen Frenkie de Jong en Bazoer was echt verschrikkelijk groot. Ik heb mij kapot geërgerd aan Bazoer", aldus Kraay bij De Tafel van Kees.

De twintigjarige De Jong maakte eerder dit seizoen al grote indruk bij Ajax en deed dat vrijdag ook bij jong Oranje. "Hij speelt vooruit en het is fris”, aldus Kraay. Willem Vissers, journalist van de Volkskrant tempert de verwachtingen. "De Jong heeft nog niet eens een vaste basisplaats bij Ajax. Eerst moet hij daar spelen, dan zal hij een vaste plek moeten krijgen en dan..."