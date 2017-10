Rake kopbal in 95e minuut bezorgt Costa Rica deelname aan WK

Costa Rica heeft zich zaterdagavond lokale tijd in eigen huis gekwalificeerd voor het WK in Rusland, na een gelijkspel tegen Honduras (1-1). Na Mexico is Costa Rica het tweede land dat zich in deze regio kwalificeert, door een voorsprong van zes punten op zowel Panama als Honduras. De WK-tegenstander van het Nederlands elftal in 2014 eindigt sowieso als tweede, achter Mexico.

Costa Rica speelde flets en leek uit te zijn op een gelijkspel. Het was Honduras dat op voorsprong kwam door een krachtige kopbal van Eddie Hernandez na 66 minuten spelen, op aangeven van Romell Quioto. Pas in de laatste seconden van de wedstrijd kwam Costa Rica langszij. Kendall Waston verzilverde in de 95e minuut met het hoofd een voorzet van Bryan Ruiz.

Dinsdag is de allerlaatste speelronde: Costa Rica treedt tegen Panama aan, Honduras neemt het op tegen Mexico, terwijl de Verenigde Staten aantreden tegen Trinidad en Tobago. De derde plek, die momenteel door Team USA wordt bezet, is goed voor een direct toegangsbewijs. De vierde stek betekent een play-off met Australië of Syrië; zowel Panama als Honduras heeft tien punten.