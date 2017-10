‘Manchester United volgt Mertens op de voet, 28 miljoen is niet veel’

Dries Mertens speelt sinds vorig seizoen door het aanhoudende blessureleed van Arek Milik doorgaans in de spits en schoot in de afgelopen voetbaljaargang met 28 doelpunten met scherp, terwijl hij er dit seizoen ook alweer 7 in heeft liggen. Dat is de Belg op interesse van clubs als Manchester United komen te staan en the Red Devils lijken niet eens diep in de buidel te hoeven tasten om de oud-speler van onder meer FC Utrecht en PSV over te nemen.

“Manchester United volgt de situatie van Mertens op de voet. Hij was een onderschatte speler totdat hij als spits aan de slag ging. Nu hij een ‘echte nummer negen’ is, houden de grote clubs hem scherp in de gaten, aangezien zijn clausule van 28 miljoen euro een lage transfersom is, zelfs voor iemand van dertig jaar oud”, legt voormalig sportief directeur van i Partenopei Pierpaolo Marino uit aan Tuttosport.

Mertens zette in mei van dit jaar zijn krabbel onder een nieuw contract dat hem tot medio 2020 aan Napoli verbindt, maar liet daar wel een clausule van 28 miljoen euro voor buitenlandse clubs in opnemen, zo gaf voorzitter Aurelio De Laurentiis eerder al aan. Als een Italiaanse club een poging wil doen om de aanvaller over te nemen, geld die gelimiteerde transfersom niet.

Wat Marino betreft zou er voor Mertens ook geen reden zijn om een binnenlandse overstap te maken, aangezien hij denkt dat de Napolitanen dit seizoen weleens kampioen van Italië zouden kunnen worden: “Dit kan het jaar van de Blauwen worden. Maar niet omdat Juventus verzwakt is, maar omdat Napoli beter is geworden.”