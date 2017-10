‘Je hebt tijdens de zomer al besloten: ‘Hij komt niet in plannen van Ajax voor’’

Kees de Boer kreeg afgelopen zomer te horen dat hij moest vertrekken bij Ajax en de middenvelder had met Swansea City al snel weer een nieuwe werkgever gevonden. De manier waarop het zeventienjarige talent te horen kreeg dat zijn tijd in Amsterdam erop zat, verdient echter geen schoonheidsprijs volgens zijn vader Quido de Boer.

Waar de jeugdtrainers bij Ajax in eerste instantie heel positief waren over Kees de Boer, voelde zijn vader eind maart al wel aan dat er iets veranderd was. Het kamp-De Boer ging daarna met toenmalig trainer Gery Vink, waarvan vrijdag duidelijk werd dat hij bij Ajax is vertrokken, om om duidelijkheid te vragen: “Dus hebben wij tegen Ajax gezegd: als jullie nu al weten dat hij weg moet, dan willen we dat graag nu weten. Dan kunnen we, omdat we ook weer naar een nieuwe school op zoek moesten, alvast verder zoeken”, blikt hij terug in gesprek met Ajax Showtime.

Kees en Quido de Boer kregen bij het eindgesprek te horen dat de middenvelder op fysiek gebied niet mee zou kunnen, maar geloven dat dit slechts een excuus was: “Ik heb toen ook tegen Vink gezegd: ‘Jij hebt tijdens de zomervakantie al besloten: ‘Kees de Boer komt dit jaar niet in mijn plannen voor. Dat kan niet anders.’’ In zijn eindgesprek in mei van 2016 hoorde hij dat hij na zijn langdurige blessure goed was teruggekomen en een goed seizoen had gehad. Hij kreeg het stempel ‘minimaal Ajax-niveau, waarschijnlijk hoger’.”

Volgens vader Quido heeft zijn zoon nog geen zestig minuten op de gewenste zes-positie gespeeld en kwam hij opeens niet meer in het plaatje voor. Spijt van zijn zes jaar bij Ajax heeft het talent echter ondanks het gedwongen vertrek niet: “Ik ben een betere voetballer geworden, heb veel vrienden gemaakt en heb het hier erg naar mijn zin gehad. Ik heb dus nog steeds een goed gevoel bij Ajax.”