Toegezongen Lozano valt in en is doorslaggevend voor Mexico

De nationale ploeg van Mexico heeft zijn zesde overwinning geboekt in de kwalificatiereeks voor het WK in Rusland. Het team van bondscoach Juan Carlos Osorio, dat zich in september al verzekerde van een ticket voor het eindtoernooi, was in de nacht van vrijdag op zaterdag met 3-1 te sterk voor Trinidad & Tobago en staat nu op 21 punten. Als Mexico woensdag bij Honduras wint, dan pakt men voor het eerst in de geschiedenis 24 punten in de WK-kwalificatiereeks.

De grote man aan de kant van El Tricolor was Hirving Lozano. De aanvaller van PSV viel na een klein uur in voor linksbuiten Javier Aquino van Tigres UANL en nam twaalf minuten voor tijd de gelijkmaker voor zijn rekening. Lozano schoot raak na een lage en strakke voorzet van Miguel Layún en leidde daarmee de Mexicaanse zege in, want daarna zou het land nog twee keer scoren.

Javier Chicharito Hernández maakte een minuut voor tijd de winnende door van dichtbij binnen te koppen en het slotakkoord was aan Héctor Herrera, die een vrije trap in de bovenhoek schoot. De score was geopend door Shahdon Winchester van de Mexicaanse tweedeklasser Murciélagos, die elf minuten na de invalbeurt van Lozano via de paal raak schoot. Die voorsprong kon Trinidad dus niet vasthouden.

De 22-jarige Lozano speelde overigens zijn twintigste interland en staat nu op vier doelpunten. Toen hij aan het warmlopen was in Estádio Alfonso Lastras, werd hij al fanatiek toegezongen door de supporters. Lozano heeft na zijn winnende treffer in de kwalificatiewedstrijd tegen Panama (1-0) in september immers veel Mexicaanse voetbalharten veroverd en dat zullen er na vrijdagnacht alleen maar meer geworden zijn.