Van der Sar: ‘Cristiano Ronaldo stond erop dat ik op doel zou staan’

Edwin van der Sar heeft zes jaar lang het doel verdedigd van Manchester United en in zijn tijd als sluitpost bij de Engelse grootmacht heeft hij met veel wereldspelers de kleedkamer gedeeld. De voormalig Oranje-international werkte onder meer samen met Wayne Rooney en Cristiano Ronaldo en Van der Sar legt uit waarom de Portugees volgens hem verder is gekomen in zijn carrière dan de Engelsman.

"Ze werkten allebei ongelooflijk hard op het veld, maar Cristiano bracht het naar een hoger niveau", aldus de huidige algemeen directeur van Ajax in gesprek met FourFourTwo. "Buiten het veld was Ronaldo ook extreem gefocust op alles, zoals goed je rust nemen en je lichaam sterker maken. Na de training ging hij regelmatig aan zijn vrije trappen werken en dan kwam hij naar me toe en vroeg: 'Edwin, jij gaat op doel?'.

"Ik zei dat ik oud was en dat hij beter een keeper van de jeugdploeg kon kiezen, maar hij stond erop dat ik op doel zou staan, want hij wilde tegen mij scoren. Ik plaagde hem veel en zei dingen als: 'Je zal niet tegen mij scoren, Ronnie, dat weet je zelf ook wel. Kies de reservedoelman maar, dat is beter voor je vertrouwen.' Hij werd geagiteerd en zei: 'Nee, nee, jij moet op doel!'."

Van der Sar geeft aan dat hij in zijn tijd bij United heel vaak vrije trappen met de aanvaller van Real Madrid oefende en dat mensen een verkeerd beeld hebben van de sterspeler, die destijds, net als Rooney, nog werd gezien als groot talent: "Cristiano is echt een hele goede kerel. Het algemene beeld van hem is helaas niet de ware reflectie van zijn persoonlijkheid", concludeert de bestuurder van Ajax.