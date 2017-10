‘Als Feyenoord mij een aanbieding doet, dan zie ik het zeker zitten’

Mounir El Hamdaoui is terug in Alkmaar en houdt zijn conditie op peil bij Jong AZ. De clubloze spits is op zoek naar een nieuwe werkgever en ziet een nieuw dienstverband in de Eredivisie wel zitten. De Alkmaarse club heeft al aangegeven dat de spits niet in aanmerking komt voor een nieuw contract. El Hamdaoui zegt dat hij voor veel clubs openstaat, ook voor Feyenoord.

"Ik hoop dat ik dit seizoen goed ben voor minimaal tien treffers, ongeacht de club", zegt de Marokkaanse aanvaller in gesprek met Voetbal International. "Ik wil weer fit worden. Ik zie wel wat er komt. Mijn voorkeur ligt over het algemeen in de Eredivisie, maar als er iets moois uit het buitenland komt, ga ik er wel naar kijken", aldus de 33-jarige El Hamdaoui.

El Hamdaoui vindt niet dat dat hij met betere keuzes een grotere carrière had kunnen hebben: "Dat denk ik niet. Ik ben tevreden met de keuzes die ik heb gemaakt. Alleen bepaalde dingen heb je niet in de hand, zoals blessures en trainers", aldus de routinier. El Hamdaoui wordt door het weekblad ook geconfronteerd met de stelling dat Feyenoord met hem in één klap uit de brand zou zijn. "Als ze mij een aanbieding doen, dan zie ik het zeker zitten. Maar ik denk niet dat het aan de orde is", concludeert de spits.