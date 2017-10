Keizer zoekt vastigheden: ‘Dat wil niet zeggen dat de opstelling vaststaat’

De eerste weken van het seizoen verliepen voor Ajax wisselvallig. Het avontuur in Europa eindigde al vroeg, terwijl er in de Eredivisie reeds acht punten verloren werden. Trainer Marcel Keizer zag zijn ploeg afgelopen weekeinde echter met 0-4 winnen van sc Heerenveen en geeft toe hij nog zoekt naar vastigheden in zijn elftal.