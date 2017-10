‘Advocaat en Gullit weten wel dat elke PL-ploeg sterker is dan Oranje’

Erik Pieters maakte zeven jaar geleden al zijn debuut voor het Nederlands elftal, maar is sindsdien niet verder gekomen dan achttien interlands. De voormalige verdediger van FC Utrecht en PSV, die bij Stoke City elke week in de basis staat, speelde in september 2014 zijn laatste wedstrijd en snapt niet dat hij sindsdien geen kansen meer heeft gekregen.

“Daarna ben ik helaas stelselmatig genegeerd. En dat is moeilijk te accepteren, omdat ik weet dat ik het niveau aankan”, vertelt hij in gesprek met De Telegraaf. “Ik vraag me al een tijd af waarom ik niet bij Oranje zit. Ik speel wekelijks - en soms zelfs vaker - op hoog niveau, in de Premier League.” Pieters, die Stoke een stabiele subtopper noemt, ziet met lede ogen hoe spelers als Nathan Aké wel opgeroepen worden.

“Ik heb niks tegen die jongen. Maar hij speelt bij AFC Bournemouth centraal achterin. Daley Blind is de enige echte linksback. Natuurlijk weet ik dat Nathan ook op die positie kan spelen. Maar ik dacht dat je altijd werd beoordeeld op de positie bij je club.” Pieters laat naar zijn eigen mening elk duel zien dat hij de Premier League aankan en doet dat bij the Potters in een ploeg die probeert te voetballen.

De linksback, die denkt dat hij er misschien het slachtoffer van is geworden dat iedereen tegenwoordig graag aanvallende backs ziet, zal echter nooit bedanken voor Oranje en verwacht ook dat Dick Advocaat en Ruud Gullit hem wel in de gaten houden: “Dat lijkt me wel. Zij zullen wel weten dat elke ploeg in de Premier League sterker is dan het Nederlands elftal. En dat bezorgt me nou zo veel vraagtekens. Ik hoop gewoon weer eens een kans te krijgen mee te trainen met het Nederlands elftal. Dan weet ik dat ik die pak.”