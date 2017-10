Letschert scheurt kruisband tegen De Vrij en staat maanden aan de kant

Timo Letschert komt voorlopig niet meer in actie voor Sassuolo. De ex-verdediger van FC Utrecht heeft de kruisband in zijn linkerknie gescheurd, zo meldt de Italiaanse club dinsdagavond via de officiële kanalen. De 24-jarige mandekker is naar alle waarschijnlijkheid minimaal tot aan het voorjaar uitgeschakeld.

Sassuolo maakt dinsdag melding van de zware blessure van Letschert, maar wil nog niet aangeven hoe lang hij uit de roulatie zal zijn. Letschert heeft de kwetsuur opgelopen in de wedstrijd tegen Lazio, die met 6-1 verloren ging. Bij de ruime zege wist Stefan de Vrij, eveneens geblesseerd, tot scoren te komen. In de 21e minuut moest Letschert wegens de blessure vervangen worden.

De komende dagen zullen volgens Sassuolo aanvullende onderzoeken gedaan worden. Italiaanse media verzekeren dat Letschert zeker vijf tot zes maanden buitenspel zal staan. Letschert had dit seizoen eindelijk een basisplaats veroverd, maar moet nu opnieuw revalideren. Vorig seizoen, vlak na zijn overstap, miste hij ook al drie maanden door een schouderblessure.