‘Ik ben tevreden over basisdebuut bij Ajax, maar heb kans op hattrick gemist’

Maximilian Wöber verscheen zondag tegen sc Heerenveen voor de eerste keer in de basis bij Ajax en de negentienjarige Oostenrijker maakte een prima indruk in het hart van de Amsterdamse defensie. De aankoop van 7,5 miljoen nam zelf de laatste treffer in het met 0-4 gewonnen duel voor zijn rekening en keek met tevredenheid terug op zijn basisdebuut.

“Ik ben tevreden, maar heb een kans gemist om een hattrick te maken”, knipoogde hij tegenover De Telegraaf. Ajax had het in de eerste helft moeilijk in het Abe Lenstra Stadion: “Heerenveen zette snel druk, waardoor we het echte Ajax-spelletje niet konden spelen. We hanteerden eerder de lange bal dan we wilden en speelden vaker terug naar André Onana dan vooraf bedacht.”

Flipperkast! Maximilian Wöber maakt zijn eerste voor AFC Ajax! 😵 Geplaatst door voetbalzone op zondag 1 oktober 2017

Wöber had daardoor ook moeite om in de wedstrijd te komen: “Opbouwen is normaal gesproken mijn kracht en als ik de kans krijg, wil ik dat de komende wedstrijden laten zien.” De verdediger is het ermee eens dat er, na de zeperd tegen Vitesse, veel druk op de wedstrijd in Friesland stond en is blij dat de Ajacieden met een overwinning de interlandonderbreking ingaan: “Als je met een slecht gevoel naar het nationale team gaat, is dat stukken slechter, want dan kom je ook weer met een rotgevoel terug.”