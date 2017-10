Voormalig rechtsback van Arsenal en Galatasaray besmet met hiv-virus

Emmanuel Eboué heeft het hiv-virus opgelopen, zo heeft zijn zaakwaarnemer Tekin Birinci via social media laten weten. “Zijn gezondheidsprobleem klopt inderdaad, maar er is direct actie ondernomen. We vliegen naar Engeland vanwege de negatieve bloedwaarden en daar zal Eboué medische testen afleggen”, aldus Birinci.

De meest voorkomende klachten bij een hiv-virus zijn huiduitslag, koorts, keelpijn en zware hoofdpijn en de infectie kan in het donkerste scenario leiden tot de diagnose aids, wanneer het virus de afweer ernstig heeft aangetast. Door behandelmethoden met hiv-remmers kan er tegenwoordig echter snel worden opgetreden waardoor Eboué zich geen grote zorgen lijkt te hoeven maken.

De 34-jarige Eboué speelde voor onder meer Arsenal, Galatasaray en Sunderland en ging onlangs aan de slag bij Turk Ocagi Limasol in de hoogste afdeling van Cyprus. De 78-voudig international van Ivoorkust tekende daar een contract voor één seizoen.