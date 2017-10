Dost staat vijf wedstrijden droog en meldt zich bij Oranje

Sporting Portugal en FC Porto hebben de punten zondagavond gedeeld. De nummers twee en één van de Liga NOS kwamen niet tot scoren en dus verandert er bovenin het klassement weinig. Porto blijft, met 22 punten, aan kop gaan en wordt gevolgd door Sporting, dat twee punten minder heeft.

Bas Dost bleef negentig minuten staan, maar bleef voor de derde keer in een competitiewedstrijd en voor het vijfde duel op rij droog staan. De aanvaller kwam in de eerste helft al niet echt in het stuk voor: FC Porto was de betere partij en kreeg de beste kansen. Moussa Marega raakte de lat en Vincent Aboubakar en Yacine Brahimi stuitten op doelman Rui Patrício. Aan de andere kant werd een kopbal van William Carvalho over de lat getikt door Iker Casillas.

In de tweede helft kwam het eerste gevaar van Sporting: Bruno Fernandes troefde Danilo af op het middenveld en schoot vervolgens over. In het vervolg zagen de ruim 47.000 toeschouwers in het Estádio José Alvalade niet veel kansen meer: Marega werd als enige nog gevaarlijk en dus bleef het 0-0. Dost kan zich nu overigens richten op het WK-kwalificatieduel met Wit-Rusland van volgende week zaterdag.