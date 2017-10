Ontslag Ancelotti lost problemen niet op; mogelijk zware blessure Ribéry

Het ontslag van Carlo Ancelotti bij Bayern München heeft niet tot het gewenste schokeffect geleid. Onder leiding van interim-trainer Willy Sagnol leek de grootmacht op weg naar een zege bij Hertha BSC, maar in de tweede helft kwam de Berlijnse ploeg langszij: 2-2. Arjen Robben stond een klein uur op het veld bij Bayern; Karim Rekik deed negentig minuten mee bij Hertha. Bayern heeft nu twee competitieduels op rij niet weten te winnen en heeft een achterstand van vijf punten op het Borussia Dortmund van Peter Bosz. Tot overmaat van ramp viel Franck Ribéry in de tweede helft uit met een ogenschijnlijk ernstige kruisbandblessure.

Bayern speelde nog een sterke eerste helft, maar sprong niet zorgvuldig om met de mogelijkheden. Het stond bij rust 'pas' 0-1 en dat was het gevolg van een treffer van Mats Hummels, die ongedekt was na een voorzet van Jérôme Boateng. Hummels kopte knap binnen via de binnenkant van de paal en liet de bal buiten bereik van keeper Rune Jarstein. Enkele minuten daarvoor liet de verdediger nog een goede kopkans onbenut, terwijl Thomas Müller van dichtbij het vizier evenmin op scherp had staan.

Hertha dacht na de 0-1 een uitgelezen kans op de gelijkmaker te krijgen, maar een strafschop voor de thuisploeg werd teruggedraaid. Na toepassing van de videobeelden koos arbiter Harm Osmers ervoor om toch geen penalty toe te kennen na contact tussen Javi Martínez en Vladimir Darida. Het was een klap voor Hertha, maar tegelijkertijd een signaal dat het spel van de thuisploeg wat beter werd. Hertha had minder moeite om de bal rond te spelen en oogde meer zelfverzekerd.

Serieuze kansen waren desondanks schaars voor de thuisploeg. Namens Bayern kopte Martínez op aangeven van Ribéry rakelings over de lat en aan de overzijde vuurde Darida de bal recht in de armen van Sven Ulreich. In het restant van de eerste helft waren de bezoekers het dichtstbij: verdediger Niklas Stark moest een inzet van Robert Lewandowski van de lijn halen, David Alaba dwong Jarstein tot een knappe redding en de Pool mocht het later nog eens proberen, opnieuw zonder succes.

Via Lewandowski, die Stark aftroefde in de lucht na een lange bal van Corentin Tolisso, werd het na rust alsnog 0-2. Daarmee leek Bayern op rozen te zitten, maar niets was minder waar. Hertha ging steeds beter spelen en beloonde zich voor het duel volledig te kantelen. Genki Haraguchi sneed met een heerlijke solo door de defensie van Bayern en vond Ondrej Duda, die op de juiste plek stond om het verschil te halveren. De gelijkmaker kwam op naam van Salomon Kalou: na een vrije trap kreeg hij de bal voor de voeten en werkte de Ivoriaan het leer binnen. Hertha bleef vervolgens knap overeind en hield het punt op zak.