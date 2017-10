Wijnaldum erkent: ‘Aan de ene kant zouden we blij voor hem zijn geweest’

Georginio Wijnaldum erkent dat de selectie van Liverpool het moeilijk had met de situatie omtrent Philippe Coutinho. De Braziliaanse spelmaker genoot concrete interesse van Barcelona, diende vervolgens een formeel transferverzoek in, maar de clubleiding weigerde medewerking te verlenen. "Het was moeilijk", erkent Wijnaldum. "Phil is echt een goed persoon en we begrepen waarom hij een transfer wilde maken."

"Aan de ene kant zouden we blij voor hem zijn geweest als hij daadwerkelijk een transfer had gemaakt, hij wilde echt de stap maken", zo vertelt Wijnaldum in gesprek met de Daily Mirror. "Maar aan de andere kant wil je als ploeggenoot dat hij blijft, omdat je weet dat je beter bent met Phil in het team. Dat zijn de gedachten die je continu in je hoofd hebt. Daar valt veel voor te zeggen."

"Uiteindelijk was er één partij teleurgesteld na afloop van de transferperiode en dat was Phil." Coutinho, die in januari een nieuw contract met Liverpool ondertekende, drukte in de ontmoetingen met Leicester City en Spartak Moskou weer als vanouds zijn stempel. Wijnaldum dacht er niet één seconde aan dat hij met een mokkende collega te maken zou krijgen. "Hij heeft het niet alleen in deze twee wedstrijden laten zien, maar in het voorbije seizoen heeft hij al bewezen dat hij een topvoetballer is."

"Hij is een belangrijke speler die wedstrijden voor ons kan winnen en het team beter kan maken. Het was normaal dat de club er alles aan deed om hem te behouden. Je weet nooit wat er in de toekomst gaat gebeuren. Maar Phil is een goed persoon en hij zal altijd alles voor Liverpool geven, hoelang hij hier ook is. We zijn ontzettend blij dat hij gebleven is."