‘Ik vond het spandoek eigenlijk niet heel grappig, ik had iets leukers verwacht’

Het was een opvallend spandoek, zaterdag in het Rat Verlegh Stadion tijdens NAC Breda - ADO Den Haag (0-1): "F**kenburg's clubliefde uitgeblust, dat krijg je als je ieder logo kust". De supporters van NAC kunnen blijkbaar nog steeds niet verkroppen dat Falkenburg twee jaar geleden naar streekgenoot en aartsrivaal Willem II overstapte.

Falkenburg, sinds deze zomer spelend voor ADO, zou in een van zijn laatste duels voor NAC namelijk het logo van de Bredase club hebben gekust. "Ze zijn heel boos dat ik toen schijnbaar mijn logo heb gekust, wat overigens niet zo was", zo vertelde de aanvaller in gesprek met de NOS. "Ach, het hoort er een beetje bij. Ik moest er wel om lachen, want ik moest in de rust alleen warmlopen."

Falkenburg, die in de tweede helft inviel, vond het spandoek niet bijster ingenieus. "Ik vond hem niet heel grappig. Ik had iets leukers verwacht. Ik had al gehoord dat ze wat gingen doen, maar het viel een beetje tegen."

Op het moment dat Falkenburg klaar stond voor het interview na de met 0-1 gewonnen wedstrijd in Breda, werd hij daar door zijn ploeggenoot Tom Beugelsdijk nog even fijntjes aan het spandoek herinnerd. "Kus anders effe je logo", zei de matchwinner met een brede grijns.