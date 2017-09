Ronaldo gaat voor transfer naar Real liggen

Na slechts drie dagen gaat Hein Vanhaezebrouck weer aan het werk. De oefenmeester heeft een akkoord bereikt met Anderlecht en zal spoedig een driejarig contract ondertekenen in Brussel. (Het Laatste Nieuws)

Als het aan Ed Woodward, algemeen directeur van Manchester United ligt, moeten de zes beste clubs van Engeland meer televisiegeld krijgen. Hij is geen voorstander van de huidige televisiegeldverdeling in de Premier League. (Daily Mail)

De Portugees blijft in de Spaanse hoofdstad liever de aanvalslinie vormen met Karim Benzema.

(The Sun)

David Silva houdt onderhandelingen over een nieuw contract bij Manchester City voorlopig af. De Spaanse middenvelder heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar AC Milan. (The Sun)