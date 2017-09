‘Wij maakten geen kans op Lukaku, dat zou pas een interessante transfer zijn’

Romelu Lukaku verruilde Everton afgelopen zomer voor Manchester United. The Red Devils telden een torenhoog bedrag neer voor de Belgische spits, maar hij bewijst tot dusver zijn waarde. Lukaku scoorde tien keer in zijn eerste negen wedstrijden en Liverpool-manager Jürgen Klopp geeft toe dat hij hem graag in zijn selectie had gehad.

"Wij maakten geen kans op Lukaku. Dat zou een interessante transfer zijn geweest. Maar je kunt geen spelers kopen omdat je denkt dat je anders niet gaat scoren. We creëren genoeg kansen en gaan echt wel scoren”, wordt Klopp geciteerd door verschillende Engelse media. Liverpool scoorde dit seizoen twaalf keer in de Premier League, maar incasseerde ook al elf doelpunten.

“We hebben Daniel Sturridge. We kennen allemaal zijn potentie”, vervolgt de Duitse manager van the Reds zijn verhaal. “Nu is hij fit, dus hopelijk kunnen we hem gebruiken. En we hebben Dominic Solanke. Hij is zeker weten het grootste Engelse talent voor de spitspositie. Wij hadden op dat moment andere prioriteiten op de transfermarkt.”