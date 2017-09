Advocaat legt afvallen Huntelaar uit: ‘Daarin vond ik hem matig’

Klaas-Jan Huntelaar is door bondscoach Dick Advocaat niet opgenomen in de definitieve selectie voor het Nederlands elftal. De spits van Ajax speelde zich de afgelopen weken in de basis onder trainer Marcel Keizer en zodoende kwam hij weer in beeld bij het Nederlands elftal. Toch heeft de 34-jarige aanvaller niet voldoende indruk gemaakt om de technische staf van Oranje te overtuigen.

Huntelaar kwam de laatste competitiewedstrijden tegen ADO Den Haag (1-1) en Vitesse (1-2) niet tot scoren. "Ik heb hem nu de laatste twee wedstrijden zien spelen en daarin vond ik hem matig omdat hij naar het middenveld is gaan spelen", zei Advocaat vrijdag bij de persconferentie. “Hij gaat bij Ajax naar de bal toe spelen en dat is niet echt zijn positie. Daar heb ik Dost voor. Met Locadia heb ik wat meer mogelijkheden. Dat neemt niet weg dat Huntelaar een uitstekende speler was en is geweest.”

Tegenover het wegvallen van Huntelaar, staat de oproep van Ryan Babel. Hij keert na lange tijd weer terug bij Oranje. "Ik zie hem echt vanaf de zijkanten", aldus Advocaat over de aanvaller van Besiktas. "Hij speelt vanaf de linkerkant in een vrije rol. Hij is een vaste waarde bij Besiktas. Die hebben echt een fantastisch elftal en een fantastische bank. Hij houdt Lens op de bank. Babel verdient het echt om erbij te zijn. Met Promes er niet bij is dat natuurlijk een uitstekend alternatief.”