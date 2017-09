Paulo Dybala wil trilogie voltooien tegen Hans Hateboer en Marten de Roon

Atalanta leed in de laatste zes officiële duels niet één nederlaag. De club van Marten de Roon en Hans Hateboer is momenteel terug te vinden op een achtste plaats, met acht punten uit zes duels. Juventus liet nog niet één punt liggen en gaat samen met het eveneens foutloze Napoli aan kop in de Serie A. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Atleti Azzurri d'Italia, zondag vanaf 12.30 uur.

O Juventus leed niet één nederlaag in de laatste 25 Serie A-duels met Atalanta: 22 zeges, 3 remises. Dertien van de laatste veertien ontmoetingen eindigden in een zege voor la Vecchia Signora.

O Atalanta hield slechts één punt over aan de laatste tien thuiswedstrijden tegen Juventus in de Serie A. Dat was in april van dit kalenderjaar: 2-2.

O Atalanta startte het competitieseizoen met twee nederlagen. De club uit Bergamo pakte sindsdien acht punten uit vier duels: twee zeges en twee remises.

O Uitgezonderd 2005/06, toen Juventus naar de Serie B degradeerde vanwege het Calciopoli-schandaal, won Juventus in 1985/86 voor het laatst de eerste zeven duels van een Serie A-seizoen.

O Atalanta kreeg dit seizoen al vier tegendoelpunten van buiten het strafschopgebied om de oren: het hoogste aantal van alle Serie A-clubs. Juventus maakte van alle Serie A-clubs de meeste doelpunten van buiten het zestienmetergebied: vier.

O Juventus heeft tot dusver dit seizoen het hoogste afrondingspercentage in de Serie A: 25 procent.

O Paulo Dybala maakte in elk van de eerste twee Serie A-uitduels van dit seizoen, tegen Genoa (2-4) en Sassuolo (1-3), een hattrick. Atalanta is de derde Serie A-club waar Juventus dit seizoen op bezoek gaat.

O Juventus en Atalanta stonden dit seizoen respectievelijk 58 en 64 schoten op hun doel doel toe. Alleen Napoli (47) en AC Milan (54) waren daar in de Serie A vaardiger in.

O Het eerste doelpunt van Mario Mandzukic voor Juventus in de Serie A was tegen Atalanta, op 25 oktober 2015: 2-0.

O Remo Freuler, die afgelopen weekend scoorde tegen Fiorentina (1-1), scoorde in elk van zijn voorgaande twee competitieduels met Juventus.