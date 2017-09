Martins Indi moet beslissende WK-kwalificatieduels van Oranje laten schieten

Bruno Martins Indi zal zich volgende week in ieder geval niet bij Oranje melden. Zijn club Stoke City meldt via officiële kanalen dat de verdediger kampt met een liesblessure en daardoor twee tot drie weken niet inzetbaar is. Martins Indi maakte deel uit van de voorselectie van Oranje voor de duels met Wit-Rusland en Zweden.

Bondscoach Dick Advocaat maakt vrijdagmiddag de definitieve selectie bekend voor de beslissende WK-kwalificatiewedstrijden. Martins Indi maakte tijdens de vorige interlandperiode wel deel uit van de definitieve selectie, maar kwam tijdens de interlands tegen Frankrijk en Bulgarije niet in actie. Nu is de verdediger dus zeker niet van de partij bij Oranje.

In de thuiswedstrijd van Stoke City tegen Chelsea (0-4) viel Martins Indi uit met een liesblessure, die hem dus een aantal weken aan de kant houdt. Advocaat nam verder nog tien verdedigers op in zijn voorselectie: Nathan Aké (AFC Bournemouth), Daley Blind (Manchester United), Timothy Fosu-Mensah (Crystal Palace), Wesley Hoedt (Southampton), Daryl Janmaat (Watford), Matthijs de Ligt (Ajax), Karim Rekik (Hertha BSC), Kenny Tete (Olympique Lyon), Joël Veltman (Ajax) en Stefan de Vrij (Lazio).