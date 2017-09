Vitesse lijkt na ruime nederlaag tegen Nice al uitgespeeld in Europa

Vitesse heeft ook aan zijn tweede groepswedstrijd in de Europa League geen punten overgehouden. Nadat het elftal van Henk Fraser twee weken geleden al zijn meerdere moest erkennen in Lazio, bleek donderdagavond ook OGC Nice een maatje te groot: 3-0. Doordat Lazio in de andere wedstrijd in de groep won van SV Zulte Waregem, lijkt de rol van Vitesse in Europa na slechts twee duels reeds uitgespeeld.

Fraser had in aanloop naar het treffen aangegeven Nice, waar Wesley Sneijder ontbrak in de wedstrijdselectie, met realisme te willen bestrijden. Vitesse maakte twee weken geleden tegen Lazio immers een frisse indruk, maar ging door defensief gestuntel uiteindelijk toch met 2-3 onderuit. Aan de Côte d'Azur openden de Arnhemmers brutaal, wat leidde tot pogingen van onderen anderen Milot Rashica en Tim Matavz. Vitesse kon hoop putten uit de sterke openingsfase, maar liep na ruim een kwartier spelen toch in het Franse mes.

Een hoekschop van Pierre Lees-Melou werd met het hoofd verlengd door Bonfim Dante, waarna Alassane Pléa bij de tweede paal geheel vrijstaand de 1-0 kon binnenlopen. Nice wilde na de openingstreffer onmiddellijk doorpakken en kreeg via Allan Saint-Maximin en Lees-Melou mogelijkheden op een tweede doelpunt, maar zij stuitten op Remko Pasveer. Vitesse leek de schade zo te beperken in de eerste helft, maar moest op slag van rust alsnog een tweede goal incasseren. Saint-Maximin kon ongestoord nagenoeg het gehele veld oversteken en gaf Pasveer vervolgens het nakijken met een schot in de verre hoek: 2-0.

Alexander Büttner maakte bij beide tegentreffers een slechte indruk en bleef in de rust achter in de kleedkamer. Vitesse begon vervolgens vol goede moed aan de tweede helft, maar kon na zeven minuten spelen alweer van het veld stappen nadat de belichting in de Allianz Riviera was uitgevallen. Scheidsrechter Aleksei Eskov besloot het duel voor een periode van twintig minuten stil te leggen.

Na de noodzakelijke onderbreking gebeurde er aanvankelijk weinig. Vitesse leek niet bij machte om Nice aan het wankelen te brengen, maar was na ruim een uur wel plots dicht bij de aansluitingstreffer. Thomas Bruns trof echter de kruising uit een schitterende vrije trap. Het waarschuwingsschot van de middenvelder leek Nice wakker te schudden: het elftal van Lucien Favre schroefde het tempo nog eens op in de slotfase en sloeg acht minuten voor tijd via opnieuw Pléa voor een derde maal toe. Hij verschalkte Pasveer ditmaal met een schot in de korte hoek en bepaald zo de eindstand.