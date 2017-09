‘Sensatieclub’ Wimbledon levert nieuwe parel af: ‘Er is goed werk geleverd’

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten worden gehouden? Ons volgende doelwit: Anthony Hartigan, het volgende product van de jeugdopleiding van het wonderlijke AFC Wimbledon.

Door Chris Meijer

Het verhaal van AFC Wimbledon is wereldberoemd en leest als een sprookje. In 2002 stond Wimbledon FC, eenmalig winnaar van de FA Cup, op omvallen. Volgens voorzitter Charles Koppel was een verhuizing naar Milton Keynes, honderd kilometer ten noorden van Londen, de enige optie voor de club om te overleven. De Engelse voetbalbond (FA) gaf hier uiteindelijk toestemming voor, tot groot verdriet van de supporters van the Dons. Uit protest richtten de fans een nieuwe club op: AFC Wimbledon. Het oude Wimbledon FC gaat sinds 2004 door het leven als Milton Keynes Dons en heeft de clubhistorie af moeten staan aan de club van de fans.

Sinds 2002 heeft AFC Wimbledon een stormachtige opmars gekend. Vanuit de krochten van het Engelse voetbal klommen the Dons op naar het profvoetbal. In 2011 promoveerde AFC Wimbledon naar de League Two en sinds vorig seizoen is het zelfs actief in de League One. Ondertussen werkt de club aan een terugkeer naar Plough Lane, waar de thuishaven van Wimbledon FC tot 1991 stond. In 2019 hopen the Dons een nieuw stadion op die plek te kunnen betrekken. In alle opzichten is AFC Wimbledon uitgegroeid tot een professionele voetbalclub en het beschikt zo bijvoorbeeld ook sinds 2003 over een eigen jeugdopleiding.

Die opleiding leverde diverse spelers af aan het eerste elftal, terwijl jeugdproducten Dan Agyei, Josef Bursík (beiden Stoke City), Patrick Roberts (Manchester City), Will Mannion (Hull City) en Ryan Sweeney (Burnley) inmiddels contracten hebben verdiend bij grotere clubs. De nieuwste groeibriljant die de jeugdopleiding van the Dons heeft afgeleverd, heet Anthony Hartigan. De zeventienjarige middenvelder werd geboren in Kingston Upon Thames, waar AFC Wimbledon sinds 2002 zijn thuiswedstrijden speelt in het bescheiden Kingsmeadow. Dit seizoen is hij ondanks zijn jonge leeftijd een vaste waarde in de selectie van the Wombles. Hartigan speelde reeds zeven wedstrijden in het eerste elftal, waarin hij tot één doelpunt kwam. Diverse scouts zouden al voor de middenvelder op de tribune hebben gezeten en lovende rapporten hebben afgeleverd over Hartigan.

“Geloof het of niet, maar de zeventienjarige Hartigan is zonder twijfel onze beste speler. Hij wordt vergeleken met Michael Carrick en bevindt zich op de radar bij diverse clubs uit de Premier League”, vertelt Ray Armfield, supporter van AFC Wimbledon, tegenover de Southend Echo. Hartigan is niet het enige jeugdproduct dat momenteel deel uitmaakt van de eerste selectie van AFC Wimbledon. Ook Jayden Antwi, Alfie Egan, Egli Kaja, Will Nightingale en Toby Sibbick stroomden vanuit de jeugdopleiding door naar het eerste elftal.

“Sinds we in de Football League spelen, heeft men de jeugdopleiding pas echt op poten kunnen zetten. Het was moeilijk om ook op dat vlak de ontwikkeling van de club bij te houden, maar de mensen binnen de jeugdopleiding hebben fantastisch werk geleverd. We proberen jonge spelers altijd een kans te geven. Wimbledon heeft een geschiedenis met het opleiden van goede spelers, maar de club dwingt me niet om met jonge spelers te spelen”, zegt Neil Ardley, manager van AFC Wimbledon, in gesprek met The Sun.

De manager is onder de indruk van Hartigan. “Deze jongen komt na de wedstrijd naar me toe om beelden op te vragen, zodat hij kan kijken wat hij beter kan doen. Het is verfrissend om te zien. Anthony is zelfkritisch en dat vind ik bewonderenswaardig”, stelt de manager van the Wombles. In januari, op zijn zeventiende verjaardag, tekende de middenvelder, pas zestien maanden oud toen AFC Wimbledon werd opgericht, zijn eerste profcontract.

“Dit is geweldig, het betekent heel veel voor me. Mijn beste eigenschap is mijn passing. Ik moet nog werken aan mijn kopkracht en mijn tackles. Daarnaast wil ik op meerdere posities inzetbaar zijn, waardoor ik aanvallend nog wat beter moet worden”, zegt Hartigan op de website van zijn werkgever. AFC Wimbledon ontdekte de middenvelder pas op veertienjarige leeftijd. “Hij kwam uit het niets. Anthony speelde toen nog als spits en had nog nooit op het middenveld gespeeld, maar paste zich razendsnel aan. Hij regelt alles op het middenveld en scoort geregeld”, is Jeremy Sauer, hoofd jeugdopleidingen bij the Dons, lovend.

“Anthony heeft sinds dag één van de voorbereiding indruk op ons gemaakt”, sluit Ardley zich daarbij aan op de website van AFC Wimbledon. “De jongens zijn heel erg blij met zijn aanwezigheid en ik ben ervan overtuigd dat hij een geweldige speler zal worden. Tijdens de voorbereiding hebben de andere spelers zich over hem ontfermd en er is een band ontstaan, Anthony past goed in de groep. Hij voelt zich onderdeel van de selectie en geniet ervan om deel uit te maken van het team, dat is ook wel in zijn spel te zien.”

Hartigan maakte zijn debuut in de wedstrijd tegen Brentford, in de eerste ronde van de EFL Cup. Na verlenging verloor AFC Wimbledon met 1-3 van the Bees en Hartigan gaf na 120 minuten voetballen toe dat hij fysiek nog wel moest wennen aan het niveau. “Ik had overal kramp, terwijl ik daar nog nooit last van heb gehad. Ik moet hard blijven werken. Het resultaat was teleurstellend, maar deze wedstrijd was wel heel leerzaam. Hopelijk volgen er veel wedstrijden voor AFC Wimbledon”, aldus de middenvelder, die in de smaak valt bij zijn ploeggenoten. Verdediger Barry Fuller is vol lof: “Hij is pas zeventien, dit verdient een enorm compliment aan de jeugdopleiding. Het bewijst dat de jeugdopleiding spelers af kan leveren aan het eerste elftal. Hij verdient complimenten, want het is fantastisch wat hij laat zien op deze leeftijd.”

Naam: Anthony Hartigan

Geboortedatum: 27 januari 2000

Club: AFC Wimbledon

Positie: middenvelder

Sterke punten: schot, passing, inzicht