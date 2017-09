Lawaai van Besiktas-fans leidt tot wissel: ‘Hij had ademproblemen’

RB Leipzig ging dinsdagavond door doelpunten van Ryan Babel en Anderson Talisca met 2-0 onderuit tegen Besiktas en Timo Werner kon het verschil evenmin maken voor het bezoek uit Turkije. Hij liet zich na 32 minuten vervangen door Lukas Klostermann omdat hij, zo schrijven diverse media in Duitsland en Turkije, last had van het lawaai dat de supporters in het stadion in Istanbul maakten.

De 21-jarige Werner kampt met vertigo, dat ook wel draaiduizeligheid wordt genoemd. Dat is een medische term voor mensen die sneller duizelig worden bij een drastische verandering in hun omgeving. Vertigo kan ook leiden tot hoofdpijn, gehoorverlies of bijvoorbeeld suizen in het oor. De Duitser kon het lawaai van de Besiktas-fans niet langer verdragen en vroeg derhalve een wissel aan bij trainer Ralph Hasenhüttl.

Ongekend! Timo Werner kon het lawaai van de fanatieke fans van Beşiktaş niet langer verdragen en vroeg een wissel aan.... Geplaatst door voetbalzone op dinsdag 26 september 2017

Werner probeerde nog wel verder te spelen met oordopjes in, maar die hielpen weinig. “Timo wilde vanwege problemen met de bloedsomloop niet meer op het veld blijven staan; hij kon moeilijk ademhalen”, zei Hasenhüttl na afloop. RB Leipzig, de huidige nummer zes van de Bundesliga, staat na de nederlaag tegen Besiktas op één punt in twee speelronden in de groepsfase van de Champions League. Tegen AS Monaco werd het eerder 1-1.

Werner, achtvoudig international van Duitsland, maakte in de zomer van 2016 voor naar verluidt tien miljoen euro de overstap van VfB Stuttgart naar RB Leipzig en maakte tot dusverre 27 doelpunten in 41 officiële wedstrijden voor die Roten Bullen. Daar gaf hij bovendien acht assists bij. Werner staat bij RB Leipzig nog tot de zomer van 2020 onder contract.