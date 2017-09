Heerenveen houdt toptalent Pierie binnenboord: ‘Hij kiest voor ons’

Kik Pierie heeft zijn contract bij sc Heerenveen met een jaar verlengd. De doorgebroken verdediger zette dinsdag zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis voor drie seizoenen, zo maakt zijn werkgever wereldkundig. Pierie geniet belangstelling van binnen- en buitenlandse clubs, maar kiest bewust voor Heerenveen.

De contractverlenging zat al even in de pijplijn, al was het nog onduidelijk voor hoeveel seizoenen Pierie zou bijtekenen. "Kik is een talentvolle speler uit onze eigen opleiding die nu al volwaardig lid is van de eerste selectie", legt technisch manager Gerry Hamstra uit via de officiële kanalen van Heerenveen. "We zijn erg blij dat hij bewust voor een langer verblijf bij Heerenveen heeft gekozen om de volgende stap in zijn carrière te zetten."

Kik Pierie heeft zijn contract bij sc Heerenveen verlengd tot medio 2020! #scheerenveen #fean #pierie #eredivisie Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 26 Sep 2017 om 9:18 PDT

Onlangs bevestigde de zeventienjarige Pierie dat Ajax een oogje op hem heeft. Dinsdag werd hij in Het Laatste Nieuws nog in verband gebracht met Club Brugge, AA Gent en Racing Genk. Pierie debuteerde in mei 2017 in de play-offs voor Heerenveen en heeft inmiddels vier Eredivisie-duels en twee wedstrijden in de play-offs achter zijn naam staan. Hij is tevens jeugdinternational van Oranje Onder-19.

"Ik heb verlengd omdat ik me bij Heerenveen het best kan ontwikkelen. Het is een goede, warme club en ik voel me er thuis", zegt de jongeling zelf via managementbureau Soccervision. "Ik weet dat ik door andere clubs gevolgd word en dat vind ik leuk, maar dit is het beste voor me." Pierie benadrukt dat hij pas net is begonnen in de Eredivisie en nog veel kan leren. "Bij een andere club moet nog maar blijken of ik een basisplaats krijg en ik heb het hier goed. Een andere club kan altijd nog wel."