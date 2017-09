Diks kijkt uit naar weerzien met Mertens: ‘Hij leende toen nog mijn schoenen’

Kevin Diks mag dinsdagavond hopen op een basisplaats bij Feyenoord tegen Napoli en voor de rechtsback wordt dat mogelijk een weerzien met Dries Mertens. De twee kwamen elkaar vorig seizoen al tegen, toen de Feyenoorder als speler van Fiorentina tegen Napoli speelde. Diks en Mertens kennen elkaar echter al veel langer, vanuit hun tijd in de jeugd van AGOVV/Vitesse.

Diks verliet Vitesse vorig jaar voor zo’n drie miljoen euro voor Fiorentina. De inmiddels twintigjarige verdediger kwam in de Serie A weinig aan spelen toe. Tegen Napoli was hij wel van de partij. "Ik deed een paar minuten mee, maar de sfeer in het oude, prachtige stadion, was geweldig. Het was ook een geweldige wedstrijd: 3-3”, vertelt Diks in gesprek met ELF Voetbal.

"Na afloop kwam Dries Mertens naar mij toe. Hij vroeg: “ben jij niet die jongen die bij AGOVV/Vitesse in de jeugd heeft gespeeld?” Ik vond het bijzonder dat hij dat wist", vervolgt Diks. "We hebben een keer samen gespeeld bij het AGOVV business toernooi. Mertens leende toen nog mijn schoenen. Die pasten goed, ook al was ik een stuk jonger, haha.”

"Ik dacht nog: ‘hij herkent mij vast niet meer.’ Maar we hebben gekletst en shirtjes geruild. Leuk dat we elkaar in de Champions League weer tegenkomen”, aldus Diks. “Hij speelt nu centraal, maar we komen elkaar vast tegen. Ik zal hem dan een klein trapje geven, met een lachje. Ik heb veel bewondering voor hoe hij presteert.”