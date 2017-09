Voorzitter Juventus jaar geschorst voor illegale kaarthandel en maffiabanden

Andrea Agnelli is een jaar geschorst als voorzitter van Juventus en moet een boete van 20.000 euro betalen. Dat is de uitkomst van een zaak bij de juridische afdeling van de Italiaanse voetbalbond (FIGC). De club moet bovendien met 300.000 euro over de brug komen, melden verscheidene Italiaanse media. De zaak draait om banden van Agnelli met de ultra's, de fanatieke aanhangers van Juventus.

In maart werd een onderzoek ingesteld naar de banden tussen Juventus en de georganiseerde misdaad. Leden van de maffia-organisatie 'Ndrangheta' zouden geïnfiltreerd zijn in de fanatieke supportersschare van Juventus. Zij zouden bovendien regelmatig contact hebben met topmannen bij Juventus, onder wie Agnelli. Een gevolg daarvan zou illegale handel in wedstrijdkaarten zijn geweest. In maart schreef Agnelli op Twitter dat hij nooit een maffiabaas heeft ontmoet. "Tussendoor, zoals iedereen weet, ontmoet ik allerlei soorten fans. Of het nu seizoenskaarthouders zijn of ultra's", zei hij later in de Italiaanse media.

"Dat gebeurt in de openbaarheid en is een belangrijk onderdeel van de rol van een voorzitter. Sommigen zullen zeggen dat die ultra's en hun leiders niet helemaal zuiver op de graad zijn, en daar ben ik het mee eens. Maar volgens de wet waren het vrije personen", benadrukte Agnelli. Aanklager Giuseppe Pecoraro had een schorsing van 2,5 jaar voor Agnelli geëist plus een boete van 50.000 euro. Bovendien wilde hij dat Juventus twee duels zonder publiek zou spelen en een derde wedstrijd met een lege Curva Sud. Overigens werd Agnelli onlangs nog benoemd tot voorzitter van de European Club Association, die Europese clubs vertegenwoordigt. Het is onduidelijk of hij die functie wel blijft uitoefenen.