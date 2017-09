Voormalig Ballon d'Or-winnaar Nedved trekt voetbalschoenen weer aan

Pavel Nedved blaast zijn voetballoopbaan nieuw leven in, zij het op amateurbasis. De 45-jarige oud-speler van onder meer Lazio en Juventus heeft in zijn vaderland Tsjechië een contract met amateurclub FK Skalna ondertekend.

Nedved, goed voor 91 A-interlands, zette in 2009 een punt achter zijn loopbaan. Acht jaar later kiest hij ervoor om als amateur tegen een bal te trappen, bij de club waar hij zijn carrière startte en waar zijn zoon Pavel Jr. actief is.

Het is onduidelijk wanneer Nedved inzetbaar zal zijn. De voormalig winnaar van de Ballon d'Or is vice-voorzitter van Juventus, dat volgens Italiaanse media echter bereid zou zijn om met een van de beste Tsjechische voetballers aller tijden mee te denken.