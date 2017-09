‘Dit is niet de manier waarop ik bij Chelsea weg wilde gaan’

Diego Costa leek afgelopen zomer al dicht bij een vertrek bij Chelsea, dat er voor het sluiten van de transfermarkt echter niet van kwam. Vrijdag kreeg de in Brazilië geboren Spaans international echter toch zijn vurig gewenste terugkeer naar Atlético Madrid en de spits wil, ondanks zijn gebrouilleerde relatie met Antonio Conte, niet natrappen richting the Blues.

“Ik zal niet ondankbaar zijn tegenover Chelsea, aangezien ik daar ook erg gelukkig was en het geweldig was om in dat team te spelen”, vertelde hij na zijn aankomst in Spanje aan verslaggevers. “Maar Atlético is mijn thuis.” Diego Costa wordt ergens in de aankomende week medisch gekeurd en zal dan zijn handtekening zetten onder het contract dat zijn rentree bij los Colchoneros officieel maakt.

De aanvaller kreeg eerder deze zomer van Conte te horen dat hij, ondanks dat hij een grote rol speelde in het landskampioenschap van afgelopen seizoen, niet meer in diens plannen voorkwam. Diego Costa verliet de club uiteindelijk via de achterdeur: “Dit is niet de manier waarop ik wilde vertrekken, nooit. Ik heb een speciale band met de mensen bij Chelsea. Ik ben niet het soort persoon die het beeld van de club wil besmeuren, ze weten daar wat voor iemand ik ben.”