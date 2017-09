Rakitic teleurgesteld: ‘Het was een slechte beslissing om hem te laten gaan’

Neymar verruilde Barcelona afgelopen zomer voor Paris Saint-Germain. Les Parisiens voldeden aan de afkoopclausule van de Braziliaan in Spanje en telden 222 miljoen euro neer voor Neymar. Ivan Rakitic is teleurgesteld dat Barça er niet in geslaagd is om de aanvaller te behouden.

“Voor mij was het moeilijk. Niet alleen omdat hij een van de beste spelers ter wereld is, maar ook omdat hij een geweldige persoonlijkheid is. Hij was enorm belangrijk in de kleedkamer en hij is een van de geweldigste gasten in het voetbal die ik ken”, zegt Rakitic in gesprek met de BBC. “Dus het was een slechte beslissing om hem te laten gaan, want ik had hem graag als ploeggenoot gehouden.”

“We moeten zijn beslissing om te vertrekken respecteren”, vervolgt de Kroatische middenvelder. “Als er een club is die hem kan betalen en hij wil vertrekken, moeten we dat accepteren en hem het beste wensen. Hopelijk kan hij zoveel mogelijk doelpunten maken in Parijs. Wij moeten onze eigen weg gaan zonder Neymar en proberen succes te realiseren.”

Barcelona haalde Ousmane Dembélé als vervanger van Neymar, maar de Fransman raakte vorige week geblesseerd aan zijn hamstring. Daardoor staat de aanvaller zo’n vier maanden aan de kant. Barcelona is het seizoen overigens wel goed begonnen, met vijftien punten uit de eerste vijf competitiewedstrijden.