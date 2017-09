Diego Costa koestert geen wrok: ‘Ik heb geen problemen met iemand'

Chelsea en Atlético Madrid werden het donderdag eens over een transfer van Diego Costa. Los Colchoneros maken naar verluidt een bedrag van zestig miljoen euro over voor de spits, die in januari 2018 zijn rentree kan maken in de Spaanse hoofdstad. Diego Costa leefde al een tijdje in onmin met Chelsea-manager Antonio Conte.

De Italiaan had aan het einde van vorig seizoen per sms laten weten dat er voor Diego Costa dit seizoen geen plek zou zijn bij Chelsea. The Blues wisten hem echter in de zomerse transferwindow niet te slijten. De spits verbleef ondertussen in zijn geboorteland Brazilië en weigerde terug te keren naar Londen. Chelsea verzocht Diego Costa de afgelopen weken nadrukkelijk om terug te keren naar Engeland.

Nu heeft hij dus zijn zin gekregen met een transfer naar Atlético. De Spaanse club mag pas in januari nieuwe spelers inschrijven, als het transferverbod opgeheven is. Ondanks de gang van zaken koestert de spits geen wrok jegens Conte. “Er is niks op te lossen, ik heb geen problemen met iemand. Ik koester geen wrok jegens iemand, alles is cool. Iedereen weet hoeveel ik van de fans van Chelsea houd”, zegt Diego Costa tegen Splash News.