Manchester City krijgt goed nieuws: ‘Gelukkig is mijn blessure niet ernstig’

Ilkay Gündogan stond woensdag voor het eerst sinds december weer in de basis bij Manchester City, in de met 1-2 gewonnen wedstrijd tegen West Bromwich Albion in het kader van de EFL Cup. De Duitser moest zich na een uur spelen laten vervangen vanwege een knieblessure. De kwetsuur blijkt niet ernstig te zijn, zo bleek donderdag.

Na een harde tackle van Claudio Yacob moest Gündogan na een korte behandeling het veld verlaten. “Het is te vroeg om in dit stadium een exacte termijn te geven van zijn afwezigheid, maar het is de verwachting dat hij in de komende dagen terug zal keren op het trainingsveld”, melden the Citizens op de officiële clubwebsite. De 26-jarige middenvelder was sinds december uitgeschakeld met een gescheurde kruisband, maar daarvan was hij recent helemaal hersteld.

Gündogan bevestigt de berichtgeving van zijn club, via zijn twitteraccount. “Gelukkig kan ik vertellen dat mijn blessure niet ernstig is en ik hoop dat ik snel weer op het veld sta!” De twintigvoudig international maakte in de zomer van 2016 de overstap van Borussia Dortmund naar Manchester City, waarmee hij de eerste aankoop van Josep Guardiola werd. Gündogan speelde tot dusver achttien wedstrijden voor Engelsen, waarin hij vijf keer scoorde en twee assists gaf.