Sparta Rotterdam haalt scout Oranje in huis als technisch adviseur

Sparta Rotterdam heeft een overeenstemming bereikt met Edward Metgod over een functie als technisch adviseur, zo meldt de club donderdagmiddag via de officiële kanalen. Als adviseur gaat hij het bestuur van de Kasteelclub ondersteunen én informeren over technische zaken rondom spelers en ontwikkelingen van het eerste elftal en Jong Sparta.

Metgod zal onder meer een adviserende rol vervullen richting het bestuur over aan te trekken spelers en verlengingen van overeenkomsten. Eerder meldde het Algemeen Dagblad al dat de oud-keeper Alex Pastoor gaat ondersteunen bij het aan- en verkoopbeleid. Metgod begon zijn carrière in het betaalde voetbal bij Haarlem waar hij 295 Eredivisie-duels voor keepte.

In 1990 maakte hij de overstap naar Sparta om daar vervolgens tot 1997 bij 224 Eredivisieduels onder de lat te staan. Na zijn actieve voetballoopbaan is Metgod onder meer assistent geweest bij AZ onder Louis van Gaal en Co Adriaanse. Tegenwoordig is hij in dienst van de KNVB als scout en analist van het Nederlands Elftal. Hij zal zijn functie bij de KNVB combineren met het bestuursadviseurschap bij Sparta.