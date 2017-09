Nations League biedt nieuwe kwalificatiemogelijkheden Oranje voor EK

De UEFA heeft de regelgeving en de opzet van de nieuwe Nations League woensdagmiddag bekendgemaakt. Deze landencompetitie begint in september 2018 en kan gezien worden als de vervanger van de huidige oefeninterlands. Via de Nations League kunnen ook tickets voor het EK 2020 worden verdiend en de competitie kan dus als vangnet dienen voor landen die zich niet via de reguliere wijze weten te kwalificeren.

Alle 55 UEFA-landen doen mee aan het toernooi en de deelnemers worden via de UEFA-ranking verdeeld over vier divisies, op basis van niveau dus. Die vier divisies worden in de Nations League herverdeeld in vier groepen. In de twee sterkste divisies wordt er gespeeld in vier groepen van drie landen. Alleen de hoogstgeplaatste teams van de vier groepen in hoogste divisie belanden in de eindronde. Deze wordt in de zomer van 2019 afgewerkt en bestaat uit twee halve finales, een troostfinale en de finale.

In de lagere divisies wordt gestreden om promotie en degradatie. De vier groepswinnaars van de drie laagste divisies promoveren, terwijl de vier hekkensluiters in de groepen degraderen. Het Europese eindtoernooi bestaat net als in 2016 uit 24 deelnemers. Twintig landen plaatsen zich via de reguliere kwalificatie: er worden tien kwalificatiepoules geformeerd, waarvan de toptwee zich plaatst voor het EK.

De resterende vier tickets kunnen worden verdiend met de Nations League, waarbij de vier groepswinnaars strijden om een EK-ticket. Als een groepswinnaar zich al via de reguliere EK-kwalificatie heeft geplaatst voor het eindtoernooi, mag het land dat daarna het best geklasseerd is deelnemen aan de strijd om een EK-ticket.

De virtuele verdeling van de vier divisies:

Divisie A: Duitsland, Portugal, België, Spanje, Zwitserland, Frankrijk, Engeland, Italië, Polen, Kroatië, IJsland en Wales.

Divisie B: Rusland, Noord-Ierland, Slowakije, Zweden, Nederland, Oekraïne, Bosnië-Herzegovina, Oostenrijk, Turkije, Ierland, Denemarken en Hongarije.

Divisie C: Slovenië, Albanië, Montenegro, Servië, Schotland, Tsjechië, Roemenië, Griekenland, Bulgarije, Israel, Noorwegen, Cyprus, Finland, Estland en Azerbeidzjan

Divisie D: Litouwen, Wit-Rusland, Georgië, Armenië, Macedonië, Faeröer, Luxemburg, Letland, Moldavië, Kazachstan, Liechtenstein, Andorra, Malta, Kosovo, San Marino en Gibraltar