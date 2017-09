Swart baalt van gang van zaken bij Ajax: ‘Dan zijn we toch diep gezonken’

Ajax kent een moeilijke seizoenstart met Europese uitschakeling, een verliespartij tegen Heracles Almelo (2-1) en een gelijkspel tegen ADO Den Haag (1-1). Sjaak Swart ziet de huidige situatie van de Amsterdammers met lede ogen aan en pleit voor een andere mentaliteit bij de club. Swart zegt dat Ajax een voorbeeld moet nemen aan het beleid dat de club eerder voerde.

"In onze tijd hadden wij zeven, acht Amsterdammers in het elftal. Lekkere brutale gasten die zelfverzekerd waren en die de tegenstanders konden intimideren met voetbal. Die tegenstanders stonden in de bus al met 1-0 achter, dat hebben ze me vaak verteld. Dat mis ik bij het huidige Ajax", zegt de clubicoon in gesprek met Voetbal International.

Swart vindt dat Ajax meer spelers had moeten halen die Europese allure hebben, als de club in het buitenland speurt naar talent. "Daar is tot op heden niet op ingekocht. We hebben wel één goeie erbij gehad, Davinson Sánchez. Die stond als een huis, maar die heb je ook weer verkocht nu. Maar als er een speler uit het buitenland wordt gehaald, moet die ook echt gewogen worden en duidelijk beter zijn dan degenen die er al staan. En dat gebeurt niet altijd."

Mister Ajax kan nog steeds niet geloven dat Ajax al uit Europa ligt. "Natuurlijk doet dat pijn. Niet te geloven dat we uitgeschakeld zijn door die Noorse club (Rosenborg BK, red.). Dan zijn we toch diep gezonken", aldus Swart, die vindt dat Ajax de rug moet rechten en nu minimaal acht overwinningen op een rij moet behalen. "Dat moet kunnen met dit team. Als ik die wedstrijd tegen ADO zie en je had bij rust met 0-4 voor kunnen staan en je geeft het zo weg… Dat mag niet bij Ajax."