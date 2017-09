Talent Yeray wint opnieuw van kanker: ‘Dit is fantastisch nieuws’

Yeray Álvarez is hersteld van teelbalkanker, zo maakt Athletic Club bekend. De 22-jarige centrale verdediger zal een dezer dagen medisch ontslag krijgen en zal daarna aansluiten bij het eerste elftal, om in alle rust verder te werken aan zijn rentree.

Yeray kreeg in december last van zijn testikels en onderzoek wees uit dat er sprake was van een tumor. Hij werd aan het einde van die maand geopereerd en maakte in februari zijn rentree op de voetbalvelden, maar in juni keerde de kanker terug en moest Yeray wederom een traject door met onder meer chemotherapie. Dat traject heeft de international van Jong Spanje nu doorstaan.

“Het lijkt erop dat hij beter is. We zijn erg blij dat de behandeling heeft geholpen”, reageert trainer Cuco Ziganda. “Dit is fantastisch nieuws. We wilden winnen en de zege aan Yeray opdragen”, zei verdediger Mikel San José woensdagavond na de 1-2 nederlaag tegen Atlético Madrid. Yeray komt overigens uit de jeugdopleiding van Athletic Club en speelde tot op heden 68 wedstrijden in het eerste elftal van de Basken.