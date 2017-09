Feyenoord neemt laat afstand van ADO Den Haag en bekert verder

Feyenoord heeft zich woensdagavond in de KNVB Beker weten te ontdoen van ADO Den Haag. De Rotterdammers hadden het lang lastig met de ploeg van Alfons Groenendijk, maar liepen in de laatste twintig minuten toch nog uit naar een 2-0 overwinning. Steven Berghuis brak de ban voor de thuisploeg, terwijl Michiel Kramer vanaf elf meter definitief het vonnis velde over zijn oude ploeg.

Giovanni van Bronckhorst gunde Sam Larsson zijn eerste basisplaats bij Feyenoord, terwijl Tonny Vilhena op het middenveld plaatsmaakte voor Sofyan Amrabat. Deze nieuwkomers slaagden er echter niet in om Feyenoord in de eerste helft naar grote hoogten te stuwen, aangezien de Rotterdammers en ADO een povere voorstelling op de mat legden. Waar het eerste gevaar nog van de thuisploeg kwam, was het Brad Jones die na tien minuten spelen goed wegkwam toen een poging van Elson Hooi voor zijn doel langs rolde.

Ook Björn Johnsen kreeg een goede mogelijkheid, maar de zomeraanwinst schoot uiteindelijk wild over. In het laatste kwartier van het eerste bedrijf kwam Feyenoord wat beter in de wedstrijd en kreeg het via Eric Botteghin een aardige kans. De kopbal van de Braziliaan verdween echter een halve meter naast het doel van Robert Zwinkels. De doelman moest op slag van rust nog een keer alles uit de kast trekken bij een kopbal van Michiel Kramer, die het bijna voor elkaar kreeg om zijn oude werkgever pijn te doen.

Feyenoord slaagde er in de beginfase van de tweede helft wat meer in om zijn wil op te leggen aan de Hagenaars en kreeg via Kramer opnieuw een goede kopkans. De poging van de spits miste echter net wat precisie om tussen de palen te eindigen. ADO bleef ook gevaarlijk en kreeg via Johnsen een flinke mogelijkheid. De Noorse Amerikaan raakte het leer na een goede voorzet van Édouard Duplan echter compleet verkeerd waardoor de aanval op niets uitliep.

Met Bilal Basaçikoglu in de ploeg voor Larsson slaagde de thuisploeg er een kwartier voor tijd wel in om een goede aanval op poten te zetten en Berghuis schoot op aangeven van de invaller de 1-0 tegen de touwen. Feyenoord kwam vlak na de openingstreffer goed weg toen Abdenasser El Khayati een vrije trap op de paal vuurde en ook Erik Falkenburg kreeg nog een aardige kans op de gelijkmaker. In de slotfase was het echter over en sluiten: Donny Gorter moest met direct rood inrukken na hands op de doellijn en Kramer schoot de penalty onberispelijk binnen.