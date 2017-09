FIFA ruikt onraad en onderzoekt transferactiviteiten Chelsea

De FIFA onderzoekt de handelswijze van Chelsea nadat de club mogelijk voor de derde keer in acht jaar tijd regels aangaande het aantrekken van jonge spelers heeft overtreden. De wereldvoetbalbond reageert woensdagmiddag met een statement na de geruchten over een onderzoek naar het aantrekken van buitenlandse spelers onder de achttien jaar: "We kunnen bevestigen dat er een onderzoek gaande is."

De FIFA verbiedt transfers voor spelers onder de achttien jaar, tenzij de ouders zijn geëmigreerd vanwege niet-voetbalgerelateerde redenen óf als de speler en club zich binnen vijftig kilometer van de nationale grens bevinden. De club moet in elk geval altijd kunnen verzekeren dat de speler onderwijs blijft genieten en dat hij goede leefomstandigheden krijgt. Transfers binnen de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte zijn daarbij door de FIFA echter ook toegestaan voor spelers van zestien jaar en ouder.

Een woordvoerder van Chelsea heeft aan de Engelse media laten weten dat de club binnen het kader van de FIFA heeft gehandeld. The Blues zijn al twee keer eerder onderzocht naar aanleiding van het strikken van jeugdspelers. Na de transfer van Gaël Kakuta in 2007 werd Chelsea tijdelijk verboden transfers te realiseren. Daarnaast werd Chelsea onder de loep genomen nadat Bertrand Traoré in 2011 op zestienjarige leeftijd al een jeugdwedstrijd voor de Londenaren had gespeeld.