‘Aanvallende filosofie Molenaar zorgt intern voor twijfels bij kwakkelend Roda’

Het seizoen is voor Roda JC Kerkrade niet al te goed begonnen. De Limburgers staan na vijf wedstrijden puntloos onderaan in de Eredivisie. Volgens Voetbal International plaatsen Huub Stevens en Sef Vergoossen hun vraagtekens bij de aanpak van de nieuwe trainer Robert Molenaar, die Yannis Anastasiou afgelopen zomer opvolgde.

De twee prominenten zouden zich ‘kapot geschrokken’ zijn tijdens de wedstrijd tegen Willem II, die met 1-3 verloren werd. In tegenstelling tot Anastasiou wil Molenaar aanvallend spelen, maar Stevens en Vergoossen pleiten nu voor een meer defensieve instelling. Bij zijn komst kondigde Molenaar een cultuuromslag aan, maar intern wordt er nu toch getwijfeld aan de filosofie van de oefenmeester.

Met name omdat de resultaten van de eerste wedstrijden niet al te rooskleurig zijn voor de Limburgers. In de eerste vijf wedstrijden pakte Roda nog geen punt, terwijl het al veertien doelpunten moest incasseren. Met name in de wedstrijd tegen Willem II viel de ploeg van Molenaar door de mand, omdat het na één helft al drie doelpunten had geïncasseerd. Roda neemt het woensdagavond in de KNVB Beker op tegen Capelle.