‘Dat Lionel Messi vier doelpunten maakt, is geen nieuws meer’

De maand september is nog niet eens voorbij, maar Lionel Messi staat na acht officiële duels in het nieuwe seizoen al op twaalf doelpunten. De aanvaller nam dinsdagavond in de competitiewedstrijd tegen Eibar (6-1) liefst vier treffers voor zijn rekening. "Messi is de meest intelligente voetballer die ik ooit op een voetbalveld heb gezien", zo verzekerde trainer Ernesto Valverde na de vijfde competitiezege.

"Hij is buitengewoon. We komen woorden tekort als we het over Messi moeten hebben. Luis Suárez was er niet en het maakt Messi niet uit waar je hem zet. Hij zorgt voor gevaar op momenten wanneer er niets lijkt te gebeuren. En dan gebeurt er wel wat... Messi houdt van voetbal, geniet van voetbal en zal altijd willen blijven winnen. Dat hij vier doelpunten maakt, is geen nieuws meer."

José Luis Mendilibar baalde van de 6-1 zege, maar hield vol dat hij nog steeds achter het idee stond om zich niet in te graven in het Camp Nou. "We zullen ons spel blijven spelen. Ja, we hebben met 6-1 verloren. Maar er is een speler die het verschil maakt, punt", zo verwees de coach van de Basken naar Messi.

"Soms met veel ruimte en soms met minder ruimte. Messi is heel slim. Hij parkeert zichzelf in zones waar je hem moeilijk kan pakken. Hij gaat achter de middenvelders van de tegenstander staan, duikt in de zone van de back die is mee opgekomen. Hij wandelt tachtig minuten lang, maar moet je eens kijken wat hij doet." Nelson Semedo was kort maar krachtig over zijn ploeggenoot. "Wedstrijd na wedstrijd blijft hij ons verbazen. Wat moeten we nou nog meer over Messi zeggen?"