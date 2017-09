FC Dordrecht blameert zich op Sportpark Panhuis en ligt uit KNVB Beker

FC Dordrecht heeft zich dinsdagavond geblameerd in de eerste ronde van KNVB Beker. De huidige nummer veertien van de Jupiler League werd in Veenendaal te kijk gezet door tweededivisionist GVVV (0-1). FC Eindhoven bekerde wel door, zij het met grootse moeite, evenals Almere City.

GVVV - FC Dordrecht 1-0

Het werd een avond om snel te vergeten voor het elftal van Gérard de Nooijer. Dordt maakte een matige indruk op Sportpark Panhuis en kwam in de slotfase van de eerste helft goed weg toen een poging van Roy Terschegget via doelman Nick Wolters de lat trof. GVVV was de bovenliggende partij en kreeg halverwege de tweede helft uiteindelijk loon naar werken. Soufiane Laghmouchi tekende met een volley voor het enige doelpunt van de wedstrijd, al ging Wolters zeker niet vrijuit. De frustratie nam daarna toe bij de bezoekers en dat leidde in de slotfase nog tot een tweede gele kaart voor Gustavo Hamer.

Sparta Nijkerk - FC Eindhoven 0-1

Eindhoven had het niet gemakkelijk met Sparta Nijkerk, dat uitkomt in de Hoofdklasse, maar kwam in de tweede helft uiteindelijk bovendrijven dankzij Mart Lieder. De ingevallen spits zorgde een kwartier voor tijd voor de 0-1 na goed voorbereidend werk van Elton Kabangu. De thuisploeg kreeg daarna nog via Frank Heus een enorme kans op de gelijkmaker, maar hij miste het leder op een haar na. Trainer Marco Roelofsen van Sparta Nijkerk haalde het einde van de wedstrijd niet, nadat hij in de slotminuut vanwege commentaar op de leiding naar de tribune was gestuurd.

FC Oss - Almere City FC 0-2

Afgelopen week kwam er een einde aan de ongeslagen reeks van FC Oss in de Jupiler League en de ploeg van Klaas Wels keek ook in het bekerduel met Almere City al vroeg tegen een achterstand aan. Leeroy Owusu verzorgde na ruim een kwartier spelen de openingstreffer na een fraaie aanval over de linkerflank. De thuisploeg was in het vervolg van de eerste helft de bovenliggende partij, maar slaagde er niet in de gelijkmaker te forceren. Almere dankte doelman Chiel Kramer na een fraaie redding op een poging van Roel van de Sande en nam twintig minuten na de onderbreking uiteindelijk definitief afstand van de thuisploeg. Arsenio Valpoort profiteerde van een slippertje achterin bij Oss en hielp Almere zo een ronde verder.