Cavani eist uit financiële overwegingen penalty’s op

Eden Hazard heeft een transfer naar Real Madrid nog niet uit het hoofd gezet. De Belgische vleugelaanvaller zou geregeld contact opnemen met Florentino Pérez om te vragen of hij een overgang kan realiseren. (Daily Star)

Paris Saint-Germain hoeft in ieder geval geen poging te ondernemen bij Hazard. Hij keert namelijk alleen terug naar Frankrijk om bij zijn oude club Lille OSC te gaan spelen. (SFR Sport)