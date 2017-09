‘Daarin zie je terug dat hij zijn opleiding bij Ajax heeft gehad’

Tom Boere werd vorig seizoen topscorer van de Jupiler League en dwong een transfer naar FC Twente af. Na een stroeve start in Enschede droeg hij afgelopen zondag met een doelpunt bij aan een 4-0 overwinning op FC Utrecht. Na vijf wedstrijden staat zijn teller op twee goals. Oud-international Youri Mulder is van mening dat Twente er goed aan heeft gedaan Boere in huis te halen en hij verwacht dat de 24-jarige spits gaat slagen in de Grolsch Veste.

Hoewel Boere vorig seizoen aan de lopende band scoorde in de Jupiler League, was het voor Twente een kleine gok om hem over te nemen van FC Oss. Hij had namelijk nog niet gepresteerd op het hoogste niveau. “Natuurlijk is de stap groot van de Jupiler League naar de Eredivisie, al ging ik toentertijd van de derde klasse amateurs naar FC Twente, maar ik vind dat hij net als Vincent Janssen de kwaliteiten heeft om die te zetten”, zegt Mulder in gesprek met De Telegraaf. “Voor echte goalgetters is die aanpassing ook wat makkelijker, omdat het in essentie op alle niveaus om hetzelfde kunstje gaat.”

Michael Mols, oud-spits van onder meer Ajax, FC Twente en FC Utrecht, zag Boere vorig seizoen al een aantal keer aan het werk als scout van Utrecht. “Het is een slimme spits, die goed in de combinatie is en oog voor zijn medespelers heeft. Daarin zie je terug dat hij zijn opleiding bij Ajax heeft gehad. Wat ik wel een beetje miste, was het gif in zijn spel, zoals een type als Wout Weghorst dat heeft. Maar misschien kan de prikkel die spelen in de Eredivisie hem geeft dat wel bij hem oproepen.”

Janssen verliet Almere City voor AZ en verdiende een transfer naar Tottenham Hotspur. Mulder denkt dat Boere ook voor een succesverhaal kan zorgen. “Hij is een echte goalgetter en een jongen met een geweldige drive. Ik heb op MyScout een keer al zijn doelpunten bekeken en dat beviel me wel. Hij is clean in de afwerking. Boere is geen spits die erop los ramt, maar een jongen die iets in zijn hoofd heeft en de kwaliteiten heeft om dat ook uit te voeren.”